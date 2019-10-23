419 иностранных туристов посетили иранский Шуштер

По словам чиновника, туристы были в основном из Франции, Великобритании, США, Китая, Италии и Бразилии.
Как отметил Чахармахали, водопады и мельницы, которые внесены в мировой список ЮНЕСКО, замок Саласал и караван-сарай Афзал стали при этом самыми популярными направлениями для отечественных и иностранных туристов.
С начала этого года более 60000 туристов посетили город Шуштер.
Шуштер — город на юго-западе Ирана, в провинции Хузестан. Близ города находится древняя оросительная система Шуштера, внесённая в 2009 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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