419 иностранных туристов посетили иранский Шуштер

По словам чиновника, туристы были в основном из Франции, Великобритании, США, Китая, Италии и Бразилии.

Как отметил Чахармахали, водопады и мельницы, которые внесены в мировой список ЮНЕСКО, замок Саласал и караван-сарай Афзал стали при этом самыми популярными направлениями для отечественных и иностранных туристов.

С начала этого года более 60000 туристов посетили город Шуштер.

Шуштер — город на юго-западе Ирана, в провинции Хузестан. Близ города находится древняя оросительная система Шуштера, внесённая в 2009 году в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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