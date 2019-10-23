Иранские ушуисты завоевали различные медали на чемпионате мира в Китае

Третий день 15-го чемпионата мира по ушу состоялся вчера во вторник в Шанхае, Китай.

При этом спортсменка иранской сборной Элахе Мансуриян принесла одну золотую медаль в весовой категории до 65 кг, обыгравсоперницу из Турции.

Ранее также Мохаммад-Али Маджири занял первое место и завоевал золото.

Хание Раджаби и Захра Кияни также соответственно получили серебро и бронзу.

Сегодня в среду Эрфан Ахангариян завоевал золотую медаль в весовой категории 65 кг соперника из России.

В другом матче в весовой категории 75 кг Юсеф Сабри обыграл соперника из Марокко и принес сборной Ирана еще другую золотую медаль.

Милад Арефи Магам также в весовой категории 85 кг в финальном матче завоевал золото.

В эти дни в китайском Шанхае проходит XV чемпионат мира по ушу, за призы которого борются бойцы из почти сотни стран. Спортсмены определяют сильнейших в дисциплинах таолу (комплексы формальных упражнений) и саньда (полноконтактные поединки).

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