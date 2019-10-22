22 окт. 2019 г., 19:25
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Фильм иранского режиссера получил приз международного кинофестиваля в Уругвае

Фильм иранского режиссера получил приз международного кинофестиваля в Уругвае

Тегеран, 22 октября. ИРНА — Картина иранского режиссера Махмуда Резы Сани "Киаростами и потерянная трость" получила лучший приз международного кинофестиваля в Сальто в Уругвае.

Иранский фильм "Киаростами и потерянная трость" получил приз в категории " независимого кино" международного кинофестиваля в уругвайском городе Сальто, проходившем с 14-го по 18-е октября.

Фильм рассказывает о жизни известного иранского кинорежиссера Аббаса Киаростами и его взгляд на кино. Киаростами является обладателем множества кинематографических наград, в числе которых «Золотая пальмовая ветвь» 50-го Каннского фестиваля за фильм «Вкус вишни». Он скончался на 76 году жизни в Париже.

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