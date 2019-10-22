Мусави: Иран поддерживает формирование конституционного комитета Сирии

"Первое заседание Конституционного комитета Сирии в Женеве, по данным специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, пройдет 30 октября, Иран объявил, что поддерживает формирование комитета и политический процесс в САР", сказал Мусави.

По его словам, предстоящее заседание может создать основу для решительных шагов в направлении политического урегулирования конфликта в этой стране.

При этом дипломат выразил надежду на то, что события в регионе не окажут негативного влияния на политическое урегулирование в Сирии.

Мусави добавил, что кризис на севере Сирии может быть урегулирован путем диалога и соглашений по региону, и Иран предпринимает соответствующие шаги в данном направлении.

" Анкара, ссылаясь на наличие угрозы своей безопасности, начала операцию, объявив, что речь идет о временном шаге. Мы осознаем обеспокоенность турецкой стороны вопросами безопасности, но в Иране не видят военного решения кризиса на северо-востоке Сирии", сказал Мусави.

"Иран готов поддержать любые шаги, направленные на снижение напряженности в регионе и устранение обеспокоенности Турции по Сирии", заключил дипломат.

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