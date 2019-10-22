Объем экспорта сельхозпродукции из Ирана за 5 месяцев составил 2 млрд долларов

"Общий экспорт сельхозпродукции и продовольствия за первые 5 месяцев текущего 1398 года (с 21 марта по 22 августа 2019 года) составил 2,504 млн тонн на общую сумму $1,952 млрд", заявил он.

По его словам, основными покупателями иранской сельхозпродукции и продовольствии за данный период стали Ирак, Афганистан, ОАЭ, Пакистан, Россия, Индия, Турция, Туркменистан, Германия и ряд стран Восточной Азии.

Он также отметил, что за данное время общий объем импорта сельхозпродукции и продовольствия составил 10 млн Тонн на общую сумму $5,625 млрд.

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