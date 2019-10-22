Иранка получила золото на ЧМ по ушу

В финальном поединке по ушу-саньда весовой категории до 65 кг Мансуриян обыграла соперницу из Турции и принесла четвертую золотую медаль для сборной Ирана.
В понедельник в финальном поединке весовой категории до 70 кг четырехкратная чемпионка мира Шахрбану Мансуриян обыграла соперницу из Бразилии Кристиану оливейру и принесла первую золотую медаль для сборной Ирана. Кроме того, в финальном состязании по ушу-саньда весовой категории до 75 кг Марьям Хашеми одолела соперницу из Индии и завоевала вторую золотую медаль. Для Хашеми это уже пятая золотая медаль на чемпионатах мира.
Ранее во вторник иранец Мохаммад Али Моджири получил золотую медаль в дисциплине таолу.
В эти дни в китайском Шанхае проходит XV чемпионат мира по ушу, за призы которого борются бойцы из почти сотни стран. Спортсмены определяют сильнейших в дисциплинах таолу (комплексы формальных упражнений) и саньда (полноконтактные поединки).
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