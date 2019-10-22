Турпоток из Омана в Иран за 6 месяцев вырос на 362%

"Иран за первые 6 месяцев текущего года (с 21 марта по 22 сентября 2019 года) посетили 49 тыс. оманских туристов, что на 362% больше, чем за аналогичный период в прошлом году", заявил министр во время выступления на форуме по развитию туризма Ирана и Омана.

Мунесан напомнил, что Всего за шесть месяцев Иран посетили около 5 млн иностранных туристов. "Показатель увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 1397 иранского года", уточнил министр.

Кроме того, Мунесан добавил, что по данным Всемирной туристической организации ООН - UNWTO (United Nations World Tourism Organization) Иран занял по темпам развития туризма второе место в мире в 2018 году. "В частности, в 2018 году Иран посетили 7,29 млн туристов, что на 49,9% больше по сравнению с прошлым годом", добавил он.

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