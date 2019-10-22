Иранцы выиграли первые медали на Всемирных военных играх в Китае

Тегеран, 22 октября. ИРНА — Иранские военные спортсмены принесли первые медали в копилку сборной Ирана на всемирных военных играх в Китае.

Иранские борцы вольного стиля завоевали три медали на военных играх в Китае: одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Мохаммад Хусейн Мохаммадиан в весовой категории 97 кг получил золотую медаль, Ядоллах Мохеби в весовой категории 125 кг — серебряную медаль, а Ахмад Базри в категории до 86 — бронзовую медаль.

В китайском Ухане с 18 по 17 октября проходит VII всемирные военные игры. В мероприятии собрались 9,3 тысячи армейских атлетов из 109 стран мира. Они будут соревноваться по 329 дисциплинам 27 видов спорта.

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