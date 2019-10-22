22 окт. 2019 г., 14:27
Journalist ID: 2390
News Code: 83526822
0 Persons

Иранский баскетболист будет выступать в китайской лиге

Иранский баскетболист будет выступать в китайской лиге

Тегеран, 22 октября, ИРНА – Звезд сборной Ирана по баскетболу вновь стал легионером, и сыграет в китайской лиге в этом сезоне.

Он подписал контракт с китайской командой "Нанкин". Хаддади сыграет в этой команде с другим иранским легионером Бехнамом Яхчали.
Хамед Хаддади — иранский профессиональный баскетболист, выступающий за команду иранский клуб «Петрохими Бандар Имам». Играет на позиции центрового. Выступает за национальную сборную Ирана, в её составе чемпион Азии 2007, 2009 и 2013 годов и участник Олимпийских игр 2008 года. Хаддади был первым иранским баскетболистом в НБА, где он выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Финикс Санз».
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 14 =