Иранский баскетболист будет выступать в китайской лиге

Он подписал контракт с китайской командой "Нанкин". Хаддади сыграет в этой команде с другим иранским легионером Бехнамом Яхчали.

Хамед Хаддади — иранский профессиональный баскетболист, выступающий за команду иранский клуб «Петрохими Бандар Имам». Играет на позиции центрового. Выступает за национальную сборную Ирана, в её составе чемпион Азии 2007, 2009 и 2013 годов и участник Олимпийских игр 2008 года. Хаддади был первым иранским баскетболистом в НБА, где он выступал за «Мемфис Гриззлис» и «Финикс Санз».

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