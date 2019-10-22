22 окт. 2019 г., 14:16
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News Code: 83526804
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Чемпионат Азии по мини-футболу в Урмии - это шанс для Туркменистана подготовиться финалу: тренер

Чемпионат Азии по мини-футболу в Урмии - это шанс для Туркменистана подготовиться финалу: тренер

Тегеран, 22 октября, ИРНА - Тренер сборной Туркменистана по мини-футболу Роберт Грдович перед стартом отборочных матчей чемпионата Азии заявил, что встреча со сборными Ирана и Кыргызской Республики - лучшая возможность подготовиться к сильному присутствию в финале чемпионата Азии в Ашхабаде.

"Два отборочных матча в иранской Урмии считаются подготовительными для сборной Туркменистана, и мы пытаемся подготовиться к финалу", - сказал он.

"Мы стремимся занять второе место в группе и сделать все возможное на предварительном этапе, чтобы выйти в финал", - указал он.

По его словам, "болельщики Урмии являются активными сторонниками сборной Ирана, и мы надеемся провести захватывающую встречу с Ираном в присутствии этих страстных зрителей", - отметил тренер.

Отборочные матчи чемпионата Азии и Южной Азии по мини-футболу пройдут в Урумие с 23-25 октября с участием семи команд из Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Афганистана, Непала, Кыргызской Республики и Таджикистана.

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