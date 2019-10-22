22 окт. 2019 г., 12:44
Journalist ID: 2390
News Code: 83526534
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В Иране было изъято более 1 тонны наркотиков

В Иране было изъято более 1 тонны наркотиков

Захедан, 22 октября. ИРНА – Начальник пограничной службы провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Мохаммад Моллашахи во вторник сообщил об изъятии 1 тонны 136 кг наркотиков на юго-востоке Ирана в городе Мирджаве.

"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Мирджаве", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1036 кг. опиума, 100 кг гашиша и 2 автомата калашникова", уточнил он.
Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.
Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.
Иран также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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