В Иране было изъято более 1 тонны наркотиков

"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Мирджаве", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 1036 кг. опиума, 100 кг гашиша и 2 автомата калашникова", уточнил он.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Иран также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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