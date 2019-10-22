Иранский ушуист завоевал золото чемпионата мира в Китае

В китайском Шанхае проходит XV чемпионат мира по ушу, за призы которого борются бойцы из почти сотни стран. Спортсмены определяют сильнейших в дисциплинах таолу (комплексы формальных упражнений) и саньда (полноконтактные поединки).

При этом Маджири, получив 9.63 очков, преодолел всех соперников и стал чемпионом мира.

Это в первые в истории иранские спортсмены получают золото в дисциплине таолу.

Ранее также спортсменки иранской сборной Шахрбану Мансуриян и Марьям Хашеми завоевали золотые медали.

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