22 окт. 2019 г., 11:34
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News Code: 83526347
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Чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в Тегеране

Чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет в Тегеране

Тегеран, 22 октября, ИРНА – Как сообщает федерация борьбы Ирана, чемпионат мира по греко-римской борьбе 2019 года с 30 ноября по 1 декабря пройдет в Тегеране.

Команды из России, Узбекистана, Грузии, Ирана, Казахстана, Японии, Венгрии и Кубы примут участие в чемпионате мира по греко-римской борьбе.
Сборная Ирана по греко-римской борьбе уже 5 раз стала победителем чемпионата мира:ЧМ-2010 в Ереване (Армения), ЧМ-2011 в Минске (Белоруссия), ЧМ-2012 в Саранске (Россия), ЧМ-2014 в Тегеране (Иран) и ЧМ-2016 в Ширазе (Иран).  

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