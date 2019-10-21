Тегеран пригласил экспертов ООН для помощи в расследовании атаки на иранский танкер

В послании отмечается, что нападение на иранский танкер могло совершить либо одно, либо несколько государств, и является террористическим актом.

Постпред Ирана также подчеркнуло, что Иран уже начал расследование нападения, призвав генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, чтобы эксперты ООН участвовали в расследовании атаки на иранский танкер.

11 октября стало известно, что иранский нефтяной танкер был атакован в Красном море, по нему было нанесено два удара. ЧП произошло в 60 милях от побережья Саудовской Аравии — неподалеку от портового города Джидда.

Ранее в понедельник официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави сообщил, что Тегеран передал в ООН и Совбез ООН детали нападения на танкер, отметив, что тот, кто совершил нападение, ответит за это враждебное действие.

13 октября президент Ирана Хасан Рухани, комментируя инцидент с иранским танкером Sabiti недалеко от Саудовской Аравии, заявил, что "Иран собрала улики, и расследование продолжится до достижения окончательного результата и выяснения основных акторов, совершивших нападение".

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