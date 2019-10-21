21 окт. 2019 г., 22:19
Journalist ID: 2177
News Code: 83525900
0 Persons

Посол Ирана и Богданов обсудили ситуацию вокруг Сирии

Посол Ирана и Богданов обсудили ситуацию вокруг Сирии

Москва, 21 октября. ИРНА — Посол Ирана в Москве Мехди Санаии в понедельник встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым, дипломаты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, также уделили внимание обстановке в зоне Персидского залива, сообщили в МИД РФ.

«В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановке в зоне Персидского залива», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны провели обсуждение ситуации на северо-востоке Сирии, где 9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" против курдских отрядов. Цель — уничтожить террористический коридор, который курды-боевики пытались создать вдоль турецко-сирийской границы.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 7 =