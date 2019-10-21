Посол Ирана и Богданов обсудили ситуацию вокруг Сирии

«В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на обстановке в зоне Персидского залива», говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, стороны провели обсуждение ситуации на северо-востоке Сирии, где 9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" против курдских отрядов. Цель — уничтожить террористический коридор, который курды-боевики пытались создать вдоль турецко-сирийской границы.

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