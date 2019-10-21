21 окт. 2019 г., 22:02
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News Code: 83525896
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Иранки получили 2 золота на ЧМ по ушу

Иранки получили 2 золота на ЧМ по ушу

Тегеран, 21 октября. ИРНА — Спортсменки иранской сборной Шахрбану Мансуриян и Марьям Хашеми завоевали золотые медали на XV чемпионате мира по ушу, проходящем в китайском Шанхае.

В финальном поединке весовой категории до 70 кг четырехкратная чемпионка мира Мансуриян обыграла соперницу из Бразилии Кристиану оливейру и принесла золотую медаль для сборной Ирана.

Кроме того, в финальном состязании по ушу-саньда весовой категории до 75 кг Хашеми одолела соперницу из Индии и завоевала вторую золотую медаль. Для Хашеми это уже пятая золотая медаль на чемпионатах мира.

В эти дни в китайском Шанхае проходит XV чемпионат мира по ушу, за призы которого борются бойцы из почти сотни стран. Спортсмены определяют сильнейших в дисциплинах таолу (комплексы формальных упражнений) и саньда (полноконтактные поединки).

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