Иранский танкер Sabiti вошел в территориальные воды страны

Как следует из сообщения компании, судно в понедельник утром вошел в территориальные воды Ирана, а через два дня причалит к острову Харк на юге страны.

Ранее генеральный директор комплекса судостроения и оффшорной промышленности (ISOICO) Хамид Резаиан заявил, что ремонтом нефтяного танкера "Sabiti" будут заниматься отечественные специалисты.

13 октября президент Ирана Хасан Рухани, комментируя инцидент с иранским танкером Sabiti недалеко от Саудовской Аравии, заявил, что Иран собрала улики, и расследование продолжится до достижения окончательного результата и выяснения основных акторов, совершивших нападение".

11 октября стало известно, что иранский нефтяной танкер был атакован в Красном море, по нему было нанесено два удара. ЧП произошло в 60 милях от побережья Саудовской Аравии — неподалеку от портового города Джидда.

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