21 окт. 2019 г., 16:01
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News Code: 83525549
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Сибирский белый журавль вернулся в иранский Мазендеран

Сибирский белый журавль вернулся в иранский Мазендеран

Сари, 21 октября, ИРНА – Благоприятный климат и достаточный запас продовольствия позволили единственному сибирскому белому журавлю вернуть в лагуну Ферейдункенар на месяц раньше, чем в предыдущие годы, чтобы зимовать в Иране.

Сибирский белый журавль, который также известен как "Омид" (надежда), считается единственным выжившим из этого исчезающего вида. Он в этом году в 12-й год подряд прибыл в лагуну Ферейдункенар.
Стерх, или белый журавль — вид журавлей, эндемик северных территорий России. Стерхи находятся под угрозой исчезновения и внесены в международные списки Красной книги Международного союза охраны природы и конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также Красной книги России. В настоящее время численность якутской популяции вида (в дикой природе) оценивается приблизительно в 2900—3000 особей. Критическая ситуация сложилась с западносибирскими стерхами — их в природе осталось около 20 особей.
Протяженность миграций стреха – одна из самых больших среди журавлей и составляет 5,5 6 тысяч километров. Птицы зимуют в Индии, Иране, Юго Восточном Китае.

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