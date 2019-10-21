21 окт. 2019 г., 15:41
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News Code: 83525519
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На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,6

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,6

Бендер-Аббас, 21 октября, ИРНА - Землетрясение магнитудой 5,6 в 14:29 часов по местному времени произошло в понедельник в городе Бастак на провинции Хормозган, сообщает сейсмологический центр Ирана.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 километров. Афтершок магнитудой 3,3 также произошёл в 14:50 часов.
Пока нет сообщений о возможных повреждениях.

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