Иранские специалисты будут ремонтировать нефтяной танкер "Sabiti"

Он выразил надежду на решение проблемы в связи с иранским танкером, указав на тот факт, что "Sabiti" получил повреждения в зоне корпуса танкера.

Иранский чиновник отметил, что нефтяной танкер "Sabiti" прибыл в территориальные воды Ирана для ремонта.

Инцидент, как ранее сообщалось, произошел в 60 милях от побережья Саудовской Аравии - неподалеку от портового города Джидда.

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