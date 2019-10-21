21 окт. 2019 г., 15:20
Journalist ID: 2390
News Code: 83525466
0 Persons

Иранские специалисты будут ремонтировать нефтяной танкер "Sabiti"

Иранские специалисты будут ремонтировать нефтяной танкер "Sabiti"

Бендер-Аббас, 21 октября, ИРНА – Иранские специалисты будут заниматься ремонтом нефтяного танкера "Sabiti", который 11 октября был атакован в Красном море. Об этом заявил в понедельник генеральный директор комплекса судостроения и оффшорной промышленности (ISOICO) Хамид Резаиан.

Он выразил надежду на решение проблемы в связи с иранским танкером, указав на тот факт, что "Sabiti" получил повреждения в зоне корпуса танкера.
Иранский чиновник отметил, что нефтяной танкер "Sabiti" прибыл в территориальные воды Ирана для ремонта.
Инцидент, как ранее сообщалось, произошел в 60 милях от побережья Саудовской Аравии - неподалеку от портового города Джидда.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
7 + 4 =