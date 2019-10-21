Иранская велосипедистка стала легионером

Ранее она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии 2018, установив рекорд 3:10:004 секунд.
При этом она, подписав контракт, перешла в испанскую команду Continental Tikka и стала легионером.
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Тегеран, 21 октября, ИРНА - По данным Федерации велосипедного спорта Ирана, Сомайе Яздани присоединилась к испанской команде Continental Tikka.
Ранее она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии 2018, установив рекорд 3:10:004 секунд.
При этом она, подписав контракт, перешла в испанскую команду Continental Tikka и стала легионером.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
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