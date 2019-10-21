21 окт. 2019 г., 13:51
Journalist ID: 2388
News Code: 83525257
0 Persons

Иранская велосипедистка стала легионером

Иранская велосипедистка стала легионером

Тегеран, 21 октября, ИРНА - По данным Федерации велосипедного спорта Ирана, Сомайе Яздани присоединилась к испанской команде Continental Tikka.

Ранее она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии 2018, установив рекорд 3:10:004 секунд.

При этом она, подписав контракт, перешла в испанскую команду Continental Tikka и стала легионером.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
3 + 2 =