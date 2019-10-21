Иранская велосипедистка стала легионером

Тегеран, 21 октября, ИРНА – Многосторонность на международной арене превратилась в необходимость, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, добавив, что сегодня ни Запад может принять решение о всех международных событиях, ни вся реальность происходит на Западе.