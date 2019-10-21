Зариф: решение FATF является чисто политическим

В кулуарах первой конференции по односторонности и международному праву Зариф указал на предупреждение FATF Исламской Республике Иран. "Исламская Республика Иран в своем внутреннем законодательстве боролась с отмыванием денег как вопрос необходимости и цели", - отметил он.

Министр иностранных дел назвал принятие подзаконных актов по борьбе с отмыванием денег в правительстве и судебной системе важным шагом со стороны Ирана и сказал, что "эти подзаконные акты являются законными, и я надеюсь, что с внутренним сотрудничестве будут предприняты дальнейшие шаги для исключения тех, кто против интересов Ирна", - указал он.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) предупредила, что, если Иран не одобрит разработку Палермской конвенции и конвенций о финансировании терроризма до февраля следующего года, все контрмеры будут приняты против Ирана, и ситуация в Иране практически вернется до июня 2015 года.

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