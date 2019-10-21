21 окт. 2019 г., 12:22
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News Code: 83525040
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Иран готов к реализации 4-го шага по сокращению своих обязательств в рамках СВПД: МИД

Иран готов к реализации 4-го шага по сокращению своих обязательств в рамках СВПД: МИД

Тегеран, 21 октября, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил о готовности Тегерана к началу 4-го шага по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Пресс-секретарь МИД Ирана на своей еженедельной пресс-конференции выразил надежду на выполнение практических шагов оставшимися странами-членами в рамках СВПД, чтобы Иран не должен быть вынужден сделать четвертый шаг.
Президент Ирана Хасан Рухани 4 сентября объявил о начале 3-го шага Тегераном по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки, который относится к областям исследования и развития ядерной технологии.
Иран после начала третьего шага вновь установил 60-дневный срок.
**Иран приветствует сократить напряженности с ОАЭ
Говоря о новых развитий в отношениях Ирана и ОАЭ, Мусави отметил, что Тегеран приветствует любой акт в целях сокращения напряженности и взаимопонимания между странами региона, в частности ОАЭ.
Он подтвердил взаимные контакты властей двух стран, выразив надежду на улучшение отношений Ирана и ОАЭ.

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