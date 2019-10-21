Рухани отправится в Баку для участия в заседании Движения неприсоединения

Он отметил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также будет сопровождать Рухани в ходе визита в Баку.
18-е заседание лидеров и премьер-министров стран Движения неприсоединения 25-26 октября пройдет в Баку.
В 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в этой организации.
Движение неприсоединения, в котором участвуют 120 стран, считается второй по величине международной организацией после ООН. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении.
Тегеран, 21 октября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани посетит Баку для участия в заседании Движения неприсоединения. Об этом сообщил в понедельник представитель МИД ИРИ Аббас Мусави.
Он отметил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также будет сопровождать Рухани в ходе визита в Баку.
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