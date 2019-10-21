21 окт. 2019 г., 10:33
Journalist ID: 2390
News Code: 83524788
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Зариф назвал многосторонность необходимостью

Зариф назвал многосторонность необходимостью

Тегеран, 21 октября, ИРНА – Многосторонность на международной арене превратилась в необходимость, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, добавив, что сегодня ни Запад может принять решение о всех международных событиях, ни вся реальность происходит на Западе.


"В сегодняшней ситуации, мир – это не только Запад", заявил Зариф, выступая на международной конференции по односторонности и международным правам.
Он отметил, что конечно нельзя забывать об относительном превосходстве Запада в областях экономики, политики, обороны, науки и промышленности.
"Сегодня Запад не может принять решение для всех глобальных событий", заключил он.

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