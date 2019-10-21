Зариф назвал многосторонность необходимостью



"В сегодняшней ситуации, мир – это не только Запад", заявил Зариф, выступая на международной конференции по односторонности и международным правам.

Он отметил, что конечно нельзя забывать об относительном превосходстве Запада в областях экономики, политики, обороны, науки и промышленности.

"Сегодня Запад не может принять решение для всех глобальных событий", заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392