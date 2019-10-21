21 окт. 2019 г., 10:30
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News Code: 83524779
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Представители иранского кино будут показаны в России, Индии и США

Представители иранского кино будут показаны в России, Индии и США

Тегеран, 21 октября, ИРНА - Иранские фильмы будет показаны в России, Индии и Соединенных Штатах в продолжении своих международного присутствия.

31-6 Российский фестиваль документального кино проходил в Екатеринбурге 1-6 октября, а документальный фильм "Килограмм крыльев мухи" режиссера Резы Собхани был показан. Этот кинофестиваль  является одном из старейших фестивалей документального кино в России.

Еще другой иранский фильм "Дождь идет ради тебя" в постановке Мехди Мохаммади вышел в полуфинал американского фестиваля Latinx21 Shorts Film Festival. Фестиваль пройдет 16 ноября.

Ранее фильм также принял участие в таких кинофестивалях, как The Lift-Off Sessions, Florence Film Awards, Alter do Chão Film Festival.

Фильм "Доч" в постановке Амира Мешхеди Аббаса также будет показан в конкурсной секции детей и подростков на 21-м Бомбейском международном кинофестивале.

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