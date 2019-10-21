21 окт. 2019 г., 10:14
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News Code: 83524755
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В Тегеране открылась международная конференция по односторонности и международным правам

В Тегеране открылась международная конференция по односторонности и международным правам

Тегеран, 21 октября, ИРНА – Первая международная конференция по односторонности и международным правам в присутствии главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в понедельник открылась в Тегеране.

Международная конференция по односторонности и международным правам проходится в университете имени Алламе Табатабаи с участием иранских и иностранных экспертов по вопросам международных прав и отношений.
Преподаватели международного права из таких стран, как Италия, Индия, Россия, Финляндия, Польша, Пакистан, Узбекистан, Афганистан и Македония.

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