Второй участок ядерного реактора Арак будет запущен в ближайшее 2 недели

"Когда-то мир отказывался продать Ирану жёлтый кек, но уже давно мы начали производство уранового сырья, жёлтого кека в промышленных масштабах. Тогда другие страны отказались продавать нашей стране даже одну центрифугу, но сегодня на наших ядерных объектах в Натанзе и Фордо действуют тысячи современных центрифуг отечественного производства", сказал Зареан.

Тяжеловодный реактор в Араке состоит из двух участков, и большинство процессов по производству тяжёлой воды осуществляется на втором участке.

Жёлтый кек представляет собой химический концентрат оксида урана, который является исходным компонентом для производства обогащённого урана.

Напомним, что 14 октября в штаб-квартире ОАЭИ в Тегеране состоялось координационное заседание по доработке модернизации реактора с участием рабочих групп из Великобритании, Китая и Ирана. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди во время заседания заявил, что "Модернизация тяжеловодного реактора в Араке, являющегося одним из главных условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несёт положительное послание для всего мира".

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