Тестирование по персидскому языку AMFA пройдёт в СПБГУ



Тестирование по знанию персидского языка будет организовано при поддержке Центра языкового тестирования СПБГУ и Фонда Саади. В нем могут принять участие студенты, изучающие персидский язык, иранисты и все любители персидского языка.

Желающим пройти тестирование необходимо зарегистрироваться на сайте AMFA с 12-го октября по 16-е ноября.

AMFA — международный экзамен по определению уровня владения персидским языком.

Фонд Саади был основан в 2012 г. с целью популяризации персидского языка и литературы за пределами Ирана. Фонд призван на основе задач, стратегий и критериев, доминирующих в международных культурных связях Исламской Республики Иран, взять на себя стратегическое и исполнительное руководство образовательной, исследовательской, культурной и информационной деятельностью в области распространения персидского языка и литературы за пределами страны в сотрудничестве с Организацией культуры и исламских связей Ирана.

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