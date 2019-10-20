20 окт. 2019 г., 17:02
Journalist ID: 2177
News Code: 83524226
0 Persons

Тестирование по персидскому языку AMFA пройдет в СПБГУ

Тестирование по персидскому языку AMFA пройдет в СПБГУ

Тегеран, 20 октября. ИРНА — 23 ноября 2019 в Санкт Петербургском государственном университете состоится тестирование по знанию персидского языка AMFA.

Тестирование по знанию персидского языка будет организована при поддержке Центра языкового тестирования СПБГУ и Фонда Саади. В нем могут принять участие студенты, изучающие персидский язык, ирановеды и все любители персидского языка.

Желающим пройти тестирование необходимо зарегистрироваться на сайте AMFA с 12-го октября по 16-е ноября.

AMFA — международный экзамен по определению уровня владения персидским языком.

Фонд Саади был основан в 2012 г. с целью популяризации персидского языка и литературы за пределами Ирана. Фонд призван на основе задач, стратегий и критериев, доминирующих в международных культурных связях Исламской Республики Иран, взять на себя стратегическое и исполнительное руководство образовательной, исследовательской, культурной и информационной деятельностью в области распространения персидского языка и литературы за пределами страны в сотрудничестве с Организацией культуры и исламских связей.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
7 + 0 =