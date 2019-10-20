Развитие отношений Китая и Ирана приведет к безопасности региона

"Иран может сыграть эффективную роль в установлении устойчивой безопасности в регионе", заявил он, указав на хороший опыт Ирана в борьбе с терроризмом за последнее десятилетие.

Генерал Раббани назвал целью пекинского форума рассмотрение недавних событий в области безопасности и борьбы с терроризмом.

С 21 по 23 октября в Пекине состоится 9-й форум "Сяншань" с участием представителей 70 стран.

В этом году форум, темой которой является "Поддержание международного порядка и совместное содействие миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе", будет состоять из четырех пленарных заседаний и одной специальной сессии, посвященной 70-й годовщине основания Китайской Народной Республики и глобальному миру и развитию.

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