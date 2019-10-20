20 окт. 2019 г., 15:27
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Иранский фильм получил специальный приз жюри на Варшавском кинофестивале

Иранский фильм получил специальный приз жюри на Варшавском кинофестивале

Тегеран, 20 октября, ИРНА – Фильм "Волосатая сказка" (A hairy tale) иранского режиссера Хомаюна Ганизаде получил специальный приз жюри на 35-м международном Варшавском кинофестивале.

"Волосатая сказка", который представит Иран в основной программе Варшавского кинофестиваля, получил премию в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Специальный приз жюри". Хомаюн Ганизаде, который ранее работал режиссером театра, в своем первом фильме рассказывает о приключениях в одной мужской парикмахерской.
35-й по счету Варшавский кинофестиваль открылся в столице Польше 11 октября и завершится сегодня 20 октября.

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