Иранский фильм получил специальный приз жюри на Варшавском кинофестивале

"Волосатая сказка", который представит Иран в основной программе Варшавского кинофестиваля, получил премию в таких категориях, как "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Специальный приз жюри". Хомаюн Ганизаде, который ранее работал режиссером театра, в своем первом фильме рассказывает о приключениях в одной мужской парикмахерской.

35-й по счету Варшавский кинофестиваль открылся в столице Польше 11 октября и завершится сегодня 20 октября.

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