Иранский велогонщик занял второе место в 5-м этапе велотура в Малайзии

Велосипедист из Молдавии также занял первое место в этом велотуре.

Другой представитель Ирана Масуд Хаки также занял 9-е место в этом турнире. Кроме того, Мохаммад Гандж-Ханлу из Ирана в третий день соревнований занял 4-е место.

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