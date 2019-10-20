20 окт. 2019 г., 15:01
Journalist ID: 2390
News Code: 83524069
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Иранский велогонщик занял второе место в 5-м этапе велотура в Малайзии

Иранский велогонщик занял второе место в 5-м этапе велотура в Малайзии

Тегеран, 20 октября, ИРНА – Велогонщик из Ирана Мохаммад Эсмаил Чайчи занял второе место в 5-м этапе велотура в Малайзии.

Велосипедист из Молдавии также занял первое место в этом велотуре.
Другой представитель Ирана Масуд Хаки также занял 9-е место в этом турнире. Кроме того, Мохаммад Гандж-Ханлу из Ирана в третий день соревнований занял 4-е место.

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