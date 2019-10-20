Впервые в Иране две женщины пилотировали пассажирский самолет

Они пилотировали рейс с 160 пассажирами на борту. Из Мешхеда в Тегеран - 171 авиапассажир.

Джахандари 29 лет. За последние 5 лет она работает вторым пилотом авиакомпании «Zagros Airlines» и уже налетала более 3 тыс. часов.

Капитан Джахандари сообщила об этом в Instagram, назвав этот полет как "историческим событием" в иранской авиационной промышленности.

Совершив свой первый независимый полёт, Нешат Джахандари в июле 2019 года стала первой женщиной в Иране, получившей удостоверения капитана судна и погон с четырьмя лычками.

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