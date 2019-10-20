20 окт. 2019 г., 13:20
Journalist ID: 2390
News Code: 83523826
0 Persons

Впервые в Иране две женщины пилотировали пассажирский самолет

Впервые в Иране две женщины пилотировали пассажирский самолет

Тегеран, 20 октября, ИРНА - Нешат Джахандари и второй пилот Форуз Фирузи – первые две женщины-пилоты в истории авиации Ирана пилотировали пассажирский рейс Тегеран-Мешхед.

Они пилотировали рейс с 160 пассажирами на борту. Из Мешхеда в Тегеран - 171 авиапассажир.
Джахандари 29 лет. За последние 5 лет она работает вторым пилотом авиакомпании «Zagros Airlines» и уже налетала более 3 тыс. часов.
Капитан Джахандари сообщила об этом в Instagram, назвав этот полет как "историческим событием" в иранской авиационной промышленности.
Совершив свой первый независимый полёт, Нешат Джахандари в июле 2019 года стала первой женщиной в Иране, получившей удостоверения капитана судна и погон с четырьмя лычками.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
3 + 12 =