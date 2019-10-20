20 окт. 2019 г., 12:14
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News Code: 83523673
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Рухани поблагодарил народ и правительство Ирака за проведение церемонии Арбаин

Рухани поблагодарил народ и правительство Ирака за проведение церемонии Арбаин

Тегеран, 20 октября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани поблагодарил народ и правительство Ирака за усилия по обеспечению безопасности паломников на траурной церемонии Арбаин.

"Это собрание больше, чем показывали раньше, и Арбаин является не только событием в календаре, но и вечным историческим чудом, сильнейшим средством демонстрации почитания Имама Хусейна и Ашуры", отмечается в посланиях Рухани президенту и премьер-министру Ирака Бархаму Салеху и Адель Абд аль-Махди.
Иранский президент в своём послании подчеркнул, что мировое собрание на Арбаин является проявлением солидарности, единства и дружбы почитателей Имама Хусейна, в частности, народов Ирана и Ирака, а также формированием единого фронта против угнетения, насилия и дискриминации.
В этом году около 20 млн. паломников, включая 3 млн. иранцев, собрались в Кербеле для участия в траурной церемонии Арбаин.

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