Рухани поблагодарил народ и правительство Ирака за проведение церемонии Арбаин

"Это собрание больше, чем показывали раньше, и Арбаин является не только событием в календаре, но и вечным историческим чудом, сильнейшим средством демонстрации почитания Имама Хусейна и Ашуры", отмечается в посланиях Рухани президенту и премьер-министру Ирака Бархаму Салеху и Адель Абд аль-Махди.

Иранский президент в своём послании подчеркнул, что мировое собрание на Арбаин является проявлением солидарности, единства и дружбы почитателей Имама Хусейна, в частности, народов Ирана и Ирака, а также формированием единого фронта против угнетения, насилия и дискриминации.

В этом году около 20 млн. паломников, включая 3 млн. иранцев, собрались в Кербеле для участия в траурной церемонии Арбаин.

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