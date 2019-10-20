Послание Арбаина – это да единству и дружбе, и нет насилию

Почитатели Имама Хусейна (мир ему) каждый год на сороковой день после его мученической гибели отправляются в город Кербела. Те, которые не могут посетить Кербелу, также отмечают траурную церемонию Арбаин в своих городах.
Но в последние годы шествие Арбаина с участием 20 млн. человек в городе Кербела под девизом политического, общественного и религиозного единства мусульман и всех свободолюбивых народов мира превратилось в крупнейший религиозный ритуал в мире.
Миллионы мусульман из различных стран мира принимают участие в этом религиозном ритуале, чтобы посетить мавзолей Имама Хусейн (мир ему) и выразить солидарность и единство со всеми мусульманами мира.
Наличие людей из различных стран и конфессий в траурной церемонии Арбаин свидетельствует о том факте, что сегодня все стремятся к дружбе, мирному взаимоотношению и прекращению угнетения и насилия, несмотря на религиозные различия.
В этом году более 3 млн. человек из Ирана приняли участие в шествии Арбаин. Количестло иранцев является самым крупным среди мусульманских стран после Ирака.
Некоторые считали, что число паломников в этом году резко снизится из-за беспорядков в некоторых городах Ирака накануне Арбаина. Но эти беспорядки, которые планировались иностранными заговорщиками в целях уменьшения числа паломников, завершились
Любовь к Имаму, дружбе и миру такова, что и немусульмане и последователи других религий также принимают участие в шествии Арбаин. Принцип дружбы и единства между людьми не признаёт никаких границ в исламе.
Тегеран, 20 октября, ИРНА – Лексическое значение Арбаина – это сороковой день. Это слово сегодня хорошо известно благодаря значимости траурной церемонии Арбаин, которая ежегодно проводится с участием миллионов мусульман и даже немусульман в иракском городе Кербела и других частях мира.
Почитатели Имама Хусейна (мир ему) каждый год на сороковой день после его мученической гибели отправляются в город Кербела. Те, которые не могут посетить Кербелу, также отмечают траурную церемонию Арбаин в своих городах.
-
Тестирование по персидскому языку AMFA пройдет в СПБГУ
Тегеран, 20 октября. ИРНА — 23 ноября 2019 в Санкт Петербургском государственном университете…
-
Развитие отношений Китая и Ирана приведет к безопасности региона
Пекин, 20 октября, ИРНА – Расширение отношений Ирана и Китая приведет к устойчивой безопасности…
-
Иранский фильм получил специальный приз жюри на Варшавском кинофестивале
Тегеран, 20 октября, ИРНА – Фильм "Волосатая сказка" (A hairy tale) иранского режиссера Хомаюна…
-
Иранский велогонщик занял второе место в 5-м этапе велотура в Малайзии
Тегеран, 20 октября, ИРНА – Велогонщик из Ирана Мохаммад Эсмаил Чайчи занял второе место в…
-
Впервые в Иране две женщины пилотировали пассажирский самолет
Тегеран, 20 октября, ИРНА - Нешат Джахандари и второй пилот Форуз Фирузи – первые две женщины-пилоты…
-
Рухани поблагодарил народ и правительство Ирака за проведение церемонии Арбаин
Тегеран, 20 октября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани поблагодарил народ и правительство…
-
Послание Арбаина – это да единству и дружбе, и нет насилию
Тегеран, 20 октября, ИРНА – Лексическое значение Арбаина – это сороковой день. Это слово сегодня…
-
Возвращение иранских паломников из Кербелы в страну
Иранские паломники, которые отправились в Кербелу накануне траурной церемонии Арбаин, вернулись…
-
Соревнования по конному спорту в иранском Горгане
7-й тур соревнований по конному спорту прошел в иранском городе Горган.
-
Траурная церемония Арбаин в Иране
Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна (мир…
Your Comment