Послание Арбаина – это да единству и дружбе, и нет насилию

Почитатели Имама Хусейна (мир ему) каждый год на сороковой день после его мученической гибели отправляются в город Кербела. Те, которые не могут посетить Кербелу, также отмечают траурную церемонию Арбаин в своих городах.

Но в последние годы шествие Арбаина с участием 20 млн. человек в городе Кербела под девизом политического, общественного и религиозного единства мусульман и всех свободолюбивых народов мира превратилось в крупнейший религиозный ритуал в мире.

Миллионы мусульман из различных стран мира принимают участие в этом религиозном ритуале, чтобы посетить мавзолей Имама Хусейн (мир ему) и выразить солидарность и единство со всеми мусульманами мира.

Наличие людей из различных стран и конфессий в траурной церемонии Арбаин свидетельствует о том факте, что сегодня все стремятся к дружбе, мирному взаимоотношению и прекращению угнетения и насилия, несмотря на религиозные различия.

В этом году более 3 млн. человек из Ирана приняли участие в шествии Арбаин. Количестло иранцев является самым крупным среди мусульманских стран после Ирака.

Некоторые считали, что число паломников в этом году резко снизится из-за беспорядков в некоторых городах Ирака накануне Арбаина. Но эти беспорядки, которые планировались иностранными заговорщиками в целях уменьшения числа паломников, завершились

Любовь к Имаму, дружбе и миру такова, что и немусульмане и последователи других религий также принимают участие в шествии Арбаин. Принцип дружбы и единства между людьми не признаёт никаких границ в исламе.

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