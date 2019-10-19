В Иране урожай шафрана в текущем году может достигнуть 430 тонн

Тегеран, 19 октября. ИРНА — Советник министра сельского хозяйства Ирана Хусейн Зейнали заявил, что в текущем (1398) году по солнечному календарю шафраном было засеяно 115 тыс. га., а ожидается, что валовой сбор составит 430 тыс. тонн.

Зейнали отметил, что с каждым годом показатель растет примерно на 1-2 тыс. га. "В этом году мы ожидаем, что сбор урожая шафрана составит 430 тыс. т.", указал он.

По его словам, крупнейшим производителем (до 90%) этого продукта в Иране являются 3 провинции: Хорасан Разави, Северный Хорасан и Южный Хорасан расположенные на северо-востоке Ирана.

Кроме того, Иран — крупнейший производитель и экспортер шафрана в мире, занимает более 90% рынка шафрана. Там этим занимаются уже более 3 тыс. лет.

Согласно данным минсельхоза Ирана, в стране за 1397 год (с 21-го марта 2018 года по 20-е марта 2019 года) было произведено 404 тыс. тонн шафрана, 280 тонн из которого на сумму $351 млн. было поставлено на зарубежные рынки.

Самую дорогую специю в мире выращивают также в Индии, Афганистане, Греции, Испании, Италии, Марокко, Китае и Азербайджанской Республике. Однако их шафран не может конкурировать по качеству с иранским.

В первые 5 месяцев иранского календарного года (с 21-го марта по 22-е августа 2019 года) Исламская Республика Ирана экспортировал примерно 74 тонн шафрана на сумму более $78 млн.

Покупателями иранской дорогостоящей пряности стали более чем 40 стран мира. Основными покупателями иранского шафрана, на долю которых приходится 77% от общего объема экспортируемой пряности, являются Испания, Вьетнам, Катар и ОАЭ.

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