Иран и Ирак обсудили укрепление отношений

Отметим, что первый вице-президент Ирана прибыл в Кербелу для участия в шествии Арбаина.

В ходе телефонного разговора Джахангири отметил роль шествия Арбаина в укреплении отношений и взаимопонимания между Тегераном и Багдадом. В частности он подчеркнул, что присутствие миллионов паломников из разных стран и религий в течение этой церемонии демонстрирует дружбу, солидарность и единство в исламском мире.

Арбаин отмечается на 40-й день после Ашуры – годовщины мученической смерти имама Хусейна. Мероприятие является одной из самых массовых религиозных церемоний, проводимых в мире.

В этом году число верующих, собравшихся в Кербеле, составило более 18 миллионов человек. Они приехали из 60 стран мира. Согласно последним данным, только из Ирана прибыли более 3,5 миллиона паломников.

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