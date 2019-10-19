Иранка лидирует по итогам пятого тура ЧМ по шахматам среди юниоров



18 октября в столице Индии завершился пятый тур Чемпионате мира по шахматам среди юниоров.

Иранка в пятом туре одержала победу над шахматисткой из Индии и поднялась на первое места соревнований.

Таким образом у девушек лидируют Мобина Алинасаб (Иран) и Болдбаатар Алтантуя (Монголия) - по 4,5 очка. Россиянки Полина Шувалова и Елизавета Соложенкина отстают на пол-очка.

С 15-го по 25-е октября 2019 года в Нью-Дели (Индия) проходит Чемпионат мира по шахматам среди юниоров (юношей и девушек возрастом до 20-и лет)!

Турниры проходят по швейцарской системе (в 11 туров), с контролем времени каждому участнику: по 90 минут на 40 ходов, плюс 30 минут до конца партии, с добавлением времени по 30 сек на каждый ход, начиная с 1-го хода. В юношеском турнире встречаются за доской 94 участника из 41-й страны, из них 78 - обладатели званий ФИДЕ.

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