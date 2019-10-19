Джахангири: Арбаин - это демонстрация дружбы, солидарности и единства в исламском мире

Первый вице-президент Ирана, ссылаясь на прочные отношения между двумя нациями и двумя странами, упомянул роль шествия Арбаина в укреплении взаимопонимания между Ираном и Ираком, заявив, что присутствие миллионов паломников из разных стран и религий в течение этой церемонии демонстрирует дружбу, солидарность и единство в исламском мире.

Губернатор Эн-Наджафа также отметил, что иракцы с гордостью принимают у себя паломников имама Хусейна, особенно иранских паломников и первого вице-президента Ирана. «Арбаин сыграл важную роль в укреплении отношений между двумя странами, и необходимо использовать все возможности для развития хороших отношений», - подчеркнул он.

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