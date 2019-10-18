18 окт. 2019 г., 22:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83522427
0 Persons

Ламонт: Лондон прилагает усилия по минимизации ущерба Ирана от санкций США

Ламонт: Лондон прилагает усилия по минимизации ущерба Ирана от санкций США

Лондон, 18 октября. ИРНА — Торговый представитель Великобритании в Иране Норман Ламонт заявил, что Лондон прилагает все усилия по минимизации ущерба Ирана от санкций США против страны, и укреплению торго-экономических отношений с Тегераном.

Ламонт подверг критике выход президента США Дональда Трампа из иранской ядерной сделки. Он отметил, что несмотря на то, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был заключен между Ираном  и группой государств «5+1» для контроля за ядерной деятельностью Тегерана мог бы иметь больше времени.

"СВПД содействовал бы укреплению торгово-экономических и дружеских отношений Ирана с другими старнами, поэтому я считаю выход США из сделки абсолютной катастрофой", указал он.

Ламонт приветствовал намерение Трампа вести переговоры с иранскими властями, отметив, что американский президент сначала должен отменить свои санкции, если хочет переговоров с Тегераном.

Торговый представитель Великобритании в Иране подчеркнул, что не вызывает удивления тот факт, что иранский глава МИД называет санкции США против Ирана экономическим терроризмом, добавив, что Лондон намерен укреплять торгово-экономические отношения с Тегераном несмотря на санкции.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
3 + 11 =