Зариф обсудил с турецким коллегой ситуацию на севере Сирии

"Глава МИД Ирана в продолжение своих консультаций с властями региональных стран обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по телефону последние события в регионе, в особенности ситуацию на севере Сирии", говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в четверг Зариф обсудил по телефону с главами МИД Сирии, России и Ирака, Валидом Муаллемом, Сергеем Лавровым и Мухаммедом аль-Хакимом, министры ситуацию на северо-востоке Сирии на фоне военных действий Турции против курдов.

9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, направленной против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ).

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