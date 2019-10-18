Тегеран и Баку подписали 6 соглашений о сотрудничестве

Баку, 18 октября, ИРНА – Инновационные компании Ирана и Азербайджана в четверг подписали 6 соглашений о сотрудничестве в Баку.

50 иранских предприятий, основанных на знаниях во главой с председателем правления Фонда национального развития и инноваций Ирана Али Вахдатом, посетили Баку с двухдневным рабочим визитом.

Согласно соглашениям, иранские предприятия будут экспортировать нано напольные покрытия, высокопрочные, электронные и ароматизирующие напольные покрытия в Баку.

В ходе визита иранской делегации, центр сотрудничества Ирана и Азербайджана в сфере инноваций.

