Тегеран и Баку подписали 6 соглашений о сотрудничестве

Баку, 18 октября, ИРНА – Инновационные компании Ирана и Азербайджана в четверг подписали 6 соглашений о сотрудничестве в Баку.
50 иранских предприятий, основанных на знаниях во главой с председателем правления Фонда национального развития и инноваций Ирана Али Вахдатом, посетили Баку с двухдневным рабочим визитом.
Согласно соглашениям, иранские предприятия будут экспортировать нано напольные покрытия, высокопрочные, электронные и ароматизирующие напольные покрытия в Баку.
В ходе визита иранской делегации, центр сотрудничества Ирана и Азербайджана в сфере инноваций.
Баку, 18 октября, ИРНА – Инновационные компании Ирана и Азербайджана в четверг подписали 6 соглашений о сотрудничестве в Баку.
Баку, 18 октября, ИРНА – Инновационные компании Ирана и Азербайджана в четверг подписали 6 соглашений о сотрудничестве в Баку.
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