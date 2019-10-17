17 окт. 2019 г., 23:31
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News Code: 83521807
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Зариф провел телефонные переговоры с главами МИД РФ, САР и Ирака

Зариф провел телефонные переговоры с главами МИД РФ, САР и Ирака

Тегеран, 17 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в четверг отдельные телефонные разговоры с главами МИД Сирии, России и Ирака, Валидом Муаллемом, Сергеем Лавровым и Мухаммедом аль-Хакимом, министры обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии на фоне военных действий Турции против курдов.

"Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонных разговоров с министрами иностранных дел Ирака, России и Сирии обсудил отдельно с каждым из них развитие ситуации в регионе, особенно обстановку на севере Сирии",  говорится в сообщении иранского МИД.

Напомним, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, направленной против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ).

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