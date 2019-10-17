Зариф и Лавров обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии

"Были обсуждены вопросы, связанные с развитием ситуации на северо-востоке Сирии. Выражено общее мнение о необходимости достижения прочной и долгосрочной стабилизации положения на восточном берегу реки Евфрат на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР через завязывание диалога между Дамаском и Анкарой, а также между сирийскими властями и представителями сирийских курдов. Подчеркнуто, что Россия и Иран готовы содействовать таким контактам.", говорится в сообщении на сайте МИД России.

"Собеседники условились о продолжении обмена мнениями и координации подходов трех стран-гарантов Астанинского формата к сирийскому урегулированию, в том числе в контексте подготовки к началу работы Конституционного комитета в Женеве", отмечается в тексте российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, направленной против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ).

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