Отношения с Китаем развиваются по всем направлениям, заявил иранский посол

"Несмотря на жесточайшие санкции со стороны Вашингтона против Тегерана ирано-китайские отношения положительно развиваются как в политическом и экономическом, так и в общественном уровне через обмен визитами и делегациями на различных уровнях, в том числе на самом высоком", заявил посол на заседании с иранскими бизнесменами в Китае.

Иранский посол, в частности, подчеркнул, что отношения Ирана и Китая выросли до уровня стратегического партнерства. "Это способствует выведению двусторонних отношений во всех сферах на качественно новый этап, исходя из интересов народов обеих двух стран", указал он.

"Планы двух стран по разработке дорожной карты по развитию отношений в следующие 25 лет свидетельствует о готовности расширять и углублять долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям", сказал Кешаварз-заде.

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