Иран рассматривает возможность дальнейших сокращений обязательств по СВПД

"Сейчас комитет в стране изучает действия противоположной стороны после начала Ираном третьего этапа сокращений обязательств по ядерной сделке, а если требования Ирана не будут выполнены, то мы перейдем к четвертому этапу", сказал Ваези.

Он отметил, что в Тегеране ожидают от европейских партнёров принятия эффективных и ответственных шагов по СВПД.

Ранее в среду глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейская сторона оказалась неспособна выполнить свои обязательства по ядерной сделке после выхода США из нее в мае 2018 года, в связи с чем терпение Ирана иссякло.

"Иран продолжит предпринимать необходимые меры по сокращению свих обязательств, если не будет баланса в выполнении обязательств со стороны остальных сторон", сказал Зариф на заседании совместной комиссии Ирана и ЮАР в Тегеране.

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