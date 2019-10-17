В Иране представили учебный и передовой реактивный самолёт «Yasin»

Передовой, учебные и иранский реактивный самолёт «Yasin» был представлен в четверг утром в присутствии министра обороны генерала Амира Хатами, командующего ВВС армии Азиза Насирзадеи вице-президента по науке и технологиям Ирана Сорены Саттари.

Тренировочный сверхзвуковой самолёт «Yasin» совершил свой первый официальный полет над базой Ноже сегодня утром после заключительного испытательного запуска.

Учебный самолет был спроектирован и построен опытными специалистами Министерства обороны и в сотрудничестве ВВС с департаментом по науке и технологиям Ирана.

Иранский учебно-тренировочный самолёт «Yasin» имеет длину 12 метра, высоту 4 метра. Вес самолёта составляет 5.5 тонн без нагрузки и может летать до 12 км.

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