17 окт. 2019 г., 08:54
Journalist ID: 2388
News Code: 83520945
0 Persons

США продлили освобождение Ирака от санкций в отношении Ирана

США продлили освобождение Ирака от санкций в отношении Ирана

Тегеран, 17 октября, ИРНА - США продлили освобождение Ирака от санкций в отношении Ирана еще на три месяца.

Согласно данным Iraq Oil Report, Ирак освобожден от иранских санкций еще на три месяца и может продолжать импортировать газ из страны.

Предыдущее исключение, данное в июне для импорта газа из Ирана в Ирак для использования в энергосистеме страны, закончилось в среду и уже продлено еще на 120 дней.

Источник в иракском правительстве сообщил, что исключение было подтверждено телефонным звонком премьер-министра Ирака Аделя Абдул Махди государственному секретарю США Майку Помпео.

В мае прошлого года Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки Ирана и незаконно ввели санкции против иранской нации.

С времени введения санкций США освобождение Ирака несколько раз продлевалось.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
8 + 7 =