17 окт. 2019 г., 08:16
Journalist ID: 2388
News Code: 83520891
0 Persons

Иран и Россия обсудили ситуацию в Сирии

Иран и Россия обсудили ситуацию в Сирии

Тегеран, 17 октября, ИРНА - Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин и сопровождающая его делегация в Тегеране в среду вечером встретились с помощником министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Стороны обсудили события в Сирии, в том числе последнюю ситуацию на северо-востоке страны и военные действия Турции в стране.

Стороны подчеркнули необходимость сохранения единства, территориальной целостности и независимости и национального суверенитета Сирии и призвали к немедленному прекращению недавних военных действий и урегулированию политических и дипломатических споров.

Обе стороны также подчеркнули необходимость того, чтобы сирийский народ рисовал сирийское будущее без какого-либо иностранного вмешательства, а также вопрос о создании конституционного комитета и его начале в ближайшем будущем.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
1 + 4 =