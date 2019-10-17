Иран и Россия обсудили ситуацию в Сирии

Стороны обсудили события в Сирии, в том числе последнюю ситуацию на северо-востоке страны и военные действия Турции в стране.

Стороны подчеркнули необходимость сохранения единства, территориальной целостности и независимости и национального суверенитета Сирии и призвали к немедленному прекращению недавних военных действий и урегулированию политических и дипломатических споров.

Обе стороны также подчеркнули необходимость того, чтобы сирийский народ рисовал сирийское будущее без какого-либо иностранного вмешательства, а также вопрос о создании конституционного комитета и его начале в ближайшем будущем.

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